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  1. В Україні

Налагодили збут канабісу і заробляли 1 млн гривень: у Дніпрі викрито групу наркоторговців

09:17, 4 листопада 2023
У ділків знайшли обладнані лабораторії для вирощування наркотику.
Налагодили збут канабісу і заробляли 1 млн гривень: у Дніпрі викрито групу наркоторговців
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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У Дніпрі викрили групу наркоторговців, яка налагодила оптову-роздрібну мережу збуту канабісу і заробляла щомісяця 1 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що для реалізації протиправної діяльності ділки створили Telegram-канали, в якому клієнти могли обрати вид, кількість наркотичного засобу та зробити замовлення. Після оплати підозрювані надсилали покупцям геолокацію та фотознімки місць схованих «закладок».

Оплату приймали через електронні платіжні системи. Гроші від «бізнесу» розподіляли між собою.

Чоловіків затримали. Під час проведення обшуків у них виявили та вилучили партію канабісу, банківські картки, грошові кошти у різних валютах, мобільні телефони, чорнові записи, комп’ютерну техніку, автомобіль.

Також правоохоронці виявили обладнані лабораторії для вирощування наркотику та рослини конопель. Все вилучене направлено для проведення необхідних експертиз.

Наразі прокурором погоджено та направлено до суду клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Слідство триває. Встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи.

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