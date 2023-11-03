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  1. В Україні

У сфері послуг українська мова обов'язкова: Данілов поставив крапку в мовному скандалі

21:22, 3 листопада 2023
У побуті можна говорити будь-якою мовою, але за законодавством у сфері послуг українська мова обов'язкова.
У сфері послуг українська мова обов'язкова: Данілов поставив крапку в мовному скандалі
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В Україні ніхто не забороняє говорити російською мовою в побуті, але за законодавством у сфері послуг українська мова обов'язкова. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, українцям варто розуміти, що сила країни - в багатогранності і багатонаціональності, але ніхто не повинен мати права домінанти. При цьому раніше російська мова домінувала над українською та іншими мовами, коли її насаджували і вона була штучно інтегрована.

«До 1972 року Україна була україномовною... Мовна окупація після 1972 року дає про себе знати, я пам'ятаю свята з дитинства. Тоді скрізь був український національний одяг і мова. Після 1972 року, коли головою ЦК КПУ поставили Володимира Щербицького, був указ все це зачищати, тоді почалася активна фаза виключення української мови. Комуністи дуже лякалися від усього українського», - розповів Данілов.

Він підкреслив, що на фронті люди спілкуються різними мовами, в тому числі російською. При цьому російські спецслужби "починають качати питання мови в своїх інтересах".

Данілов закликав розрізняти побутову сферу і офіційну.

«Ви можете в побуті спілкуватися будь-якою мовою, але якщо ти працюєш у сфері послуг, то виконуй законодавство. У побуті спілкуйтеся російською, ніхто не може цього заборонити. Але закони нашої країни потрібно нарешті почати виконувати», - підкреслив секретар РНБО.

Раніше стало відомо, що в Києві розгорівся новий мовний скандал через таксиста, який відмовився обслуговувати клієнтів українською. 

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