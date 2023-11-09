Подати заяву на отримання субсидії в Дії можна буде втричі швидше: розпочався бета-тест сервісу

Подати заяву на отримання субсидію можна буде всього за 7 кроків, а не за 21, як було раніше.

У застосунку Дія розпочався бета-тест нового сервісу. Українці можуть перевірити, як працює оновлена форма подання заяви про субсидію.

Зазначається, що це можна зробити за 7 кроків, а не за 21, як раніше.

Для перевірки послуги потрібно мати:

- картку платника податків (РНОКПП) у Дії

- підстави для отримання субсидії

- не отримували субсидію раніше

Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги.

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.

Раніше ми писали, як розраховується розмір житлової субсидії на опалювальний період.

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