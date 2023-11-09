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Чи дійсно Верховна Рада спростила процедуру надання статусу учасника бойових дій, - у ГЮУ ВР мають сумніви

Зміни до закону про спрощений порядок надання статусу учасника бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни містить неузгодженості, які можуть завадити його реалізації на практиці.

ВККС примусово відрядила в інші суди суддів, які не написали заяву на відрядження

Нові суди отримали сім суддів з судів, що опинилися в окупації або в зоні бойових дій.

Єврокомісія: після ліквідації ОАСК доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується

Єврокомісія у своєму Звіті констатувала, що після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується.

Єврокомісія поставила перед Україною непросте завдання – прийняти закон про лобіювання, але так, щоб він не заважав громадським активістам

Єврокомісія: закон про лобіювання має бути прийнято, але він не повинен покладати «надмірного тягаря» на громадянське суспільство.

Стало відомо, чому у Базі помічників суддів відсутні дані про окремих суддів Великої Палати Верховного Суду та їх помічників

База помічників суддів не містить інформації стосовно деяких суддів Верховного Суду, які працюють або колись працювали у складі Великої Палати Верховного Суду, і їх помічників, - чому так вийшло.

  1. Суспільство

Подати заяву на отримання субсидії в Дії можна буде втричі швидше: розпочався бета-тест сервісу

10:32, 9 листопада 2023
Подати заяву на отримання субсидію можна буде всього за 7 кроків, а не за 21, як було раніше.
Подати заяву на отримання субсидії в Дії можна буде втричі швидше: розпочався бета-тест сервісу
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У застосунку Дія розпочався бета-тест нового сервісу. Українці можуть перевірити, як працює оновлена форма подання заяви про субсидію.

Зазначається, що це можна зробити за 7 кроків, а не за 21, як раніше. 

Для перевірки послуги потрібно мати:

- картку платника податків (РНОКПП) у Дії

- підстави для отримання субсидії

- не отримували субсидію раніше

Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги.

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.

Раніше ми писали, як розраховується розмір житлової субсидії на опалювальний період.

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