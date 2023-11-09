Гарантії для працівників на час виконання обов’язку захисту Вітчизни: КСУ розглядає справу

Суб’єкт права на конституційну скаргу просить перевірити оспорювані приписи Закону № 2352 та Кодексу на відповідність приписам Конституції.

Другий сенат на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Сороки Віктора Володимировича щодо конституційності підпункту 17 пункту 1 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року № 2352-IX у взаємозв’язку з частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України.

Про це повідомили у відділі комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі – суддя Конституційного Суду України Василь Лемак повідомив, що Віктор Сорока звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на конституційність підпункт 17 пункту 1 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року № 2352–IX (далі – Закон № 2352) у взаємозв’язку з частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс).

Підпунктом 17 пункту 1 розділу І Закону № 2352 внесено зміни до Кодексу, а саме: «у частині третій статті 119 слова „зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток“ замінити словами „зберігаються місце роботи і посада“».

Згідно з частиною третьою статті 119 Кодексу «за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи і посада на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Суб’єкт права на конституційну скаргу просить перевірити оспорювані приписи Закону № 2352 та Кодексу на відповідність приписам частини першої статті 8, частини п’ятої статті 17, частин другої, третьої статті 22, статті 64 Конституції України.

Василь Лемак також поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він підготував запити до низки органів державної влади, наукових установ, закладів вищої освіти із проханням висловити позиції з питань, порушених у конституційній скарзі.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

На відкритій частині пленарного засідання був присутній суб’єкт права на конституційну скаргу Віктор Сорока.

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