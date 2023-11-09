Компанія Meta зобов’язала рекламодавців повідомляти про використання штучного інтелекту у рекламі

З 2024 року рекламодавці мають повідомляти Meta про використання штучного інтелекту при створенні чи редагуванні реклами.

Джерело фото: Axios

Meta Platforms оголосила, що з початком 2024 року рекламодавці зобов'язані будуть повідомляти про використання штучного інтелекту та інших цифрових методів для зміни або створення політичних, соціальних або виборчих рекламних матеріалів на платформах Facebook та Instagram, – повідомляє Reuters.

Крім того, компанія також закликає рекламодавців повідомляти про рекламу, яка відображає події, які не відбулися, або змінює зображення реальних подій, або навіть показує реальні події без відповідного відтворення зображення, відео чи аудіозапису фактичних подій.

Ця політика оновлення включає в себе раніше оголошену заборону використання генеративних рекламних інструментів штучного інтелекту політичними рекламодавцями на платформах Meta. Важливо відзначити, що ці зміни були представлені через місяць після того, як власник Facebook оголосив про розширення можливостей доступу рекламодавців до інструментів на основі штучного інтелекту, які дозволяють створювати миттєво фони, редагувати зображення та варіювати текст оголошень у відповідь на текстові підказки.

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