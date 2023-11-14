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Дело АО «Банк «Финансы и Кредит»: заместителя председателя правления подозревают в хищении 560,5 млн гривен

14:47, 14 ноября 2023
ГБР сообщило о подозрении заместителю председателя правления банка, который предоставлял фиктивные кредиты.
Дело АО «Банк «Финансы и Кредит»: заместителя председателя правления подозревают в хищении 560,5 млн гривен
Источник фото: ukrinform
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит", который причастен к хищению более полумиллиарда гривен, - сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в 2010 году предыдущий владелец банка создал криминальную организацию, которая повлекла потери финансовому учреждению. Для реализации этой схемы был привлечен сотрудник АО "Банк "Финансы и Кредит" - заместитель председателя правления, который одновременно занимал должность члена кредитного комитета банка.

С помощью этого работника было потеряно практически 560,5 миллионов гривен. Экс-владелец банка через посредников получил контроль над частным предприятием, которое фиктивно получало кредиты от банка. Решение об этом принималось Кредитным Комитетом учреждения, в состав которого входили члены преступной организации, включая заместителя Председателя правления.

Впоследствии полученные средства перенаправлялись через коммерческие структуры в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты с целью их дальнейшей легализации.

Сейчас бывшему заместителю председателя правления банка предъявлено обвинение в растрате имущества в особо крупных размерах в составе преступной группы. Он задержан, и рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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