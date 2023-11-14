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Полиция напомнила водителям правила проезда перекрестка с круговым движением

14:28, 14 ноября 2023
В полиции отметили, что за невыполнение требований дорожных знаков предусмотрена административная ответственность.
Полиция напомнила водителям правила проезда перекрестка с круговым движением
Фото: patrol.police.gov.ua
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Патрульная полиция Киева напомнила водителям правила проезда перекрестка с круговым движением. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Круговое движение – это разновидность организации дорожного движения на перекрестках, где по центру расположен островок, вокруг которого двигаются транспортные средства. Такие перекрестки имеют вид кольца с некоторым количеством перекрестков дорог. Круговые перекрестки предназначены для облегчения движения на дорогах и значительно увеличивают их пропускную способность.

«Согласно ст. 41 ЗУ «О дорожном движении», преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже двигаются по кругу.

Перед перекрестками с круговым движением расположены дорожные знаки, которые заранее информируют водителя о необходимости предпочтения в движении. Водители, въезжающие на сложный перекресток, игнорируя указанные правила, могут создать аварийную ситуацию или совершить дорожно-транспортное происшествие.

Проезжая по кольцу, водитель транспортного средства должен следовать по своей полосе и не воспрепятствовать другим участникам движения. А совершая маневр, обязательно использовать сигналы поворотов. В противном случае большая вероятность создания аварийной ситуации», - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что за невыполнение требований дорожных знаков предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков) КУоАП в виде штрафа в размере 340 гривен.

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