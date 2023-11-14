В Киеве H&M вернется в Retroville и River Mall: назвали дату

Шведский ритейлер H&M возобновит работу еще в двух столичный ТРЦ.

Источник фото: brandinside.asia

С 16 ноября сеть магазинов H&M планирует возобновить свою работу в Retroville и River Mall, что стало известно от представителей компании, информирует Укринформ.

"Магазины H&M в Lavina Mall и Respublika Park в Киеве уже работают. В ближайшие недели мы планируем постепенно возобновить работу остальных магазинов в Киеве. Следующие открытия - в Retroville и River Mall 16 ноября", - говорится в официальном сообщении.

Весной 2022 года H&M Group временно закрыла свои магазины в Украине из-за начала полномасштабного вторжения. Однако, летом 2023 года компания H&M объявила о планах поэтапного возобновления работы большинства своих магазинов в Украине с ноября этого года.

Шведская компания Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец одного из крупнейших сетевых магазинов одежды в Европе, открыла свой первый магазин в Украине в 2018 году. До начала полномасштабного конфликта сеть H&M в Украине насчитывала восемь торговых точек, из которых пять расположены в Киеве, а по одной - в Одессе, Харькове и Львове.

Напомним, в Киеве уже возобновили работу два магазина сети H&M.

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