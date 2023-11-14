Высший совет правосудия уволил двух судей в отставку

Судей из Полтавщины и Восьмого апелляционного административного суда уволили в отставку.

Во вторник, 14 ноября, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

- Куцин Валентину Николаевну – с должности судьи Миргородского горрайонного суда Полтавской области

- Долгополова Александра Михайловича – от должности судьи Восьмого апелляционного административного суда.

Напомним, с начала 2023 года ВСП уволил 288 судей.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия начинает рассмотрение жалоб на судей с 22 ноября.

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