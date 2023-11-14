Вища рада правосуддя звільнила двох суддів у відставку

Суддів з Полтавщини та Восьмого апеляційного адміністративного суду звільнили у відставку.

У вівторок, 14 листопада, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

- Куцин Валентину Миколаївну – з посади судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області

- Довгополова Олександра Михайловича – з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Нагадаємо, з початку 2023 року ВРП звільнила 288 суддів.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя розпочинає розгляд скарг на суддів з 22 листопада.

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