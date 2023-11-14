У Києві H&M повернеться у Retroville та River Mall: назвали дату

Шведський рітейлер H&M відновить роботу ще у двох столичний ТРЦ.

Джерело фото: brandinside.asia

З 16 листопада мережа магазинів H&M планує поновити свою роботу у Retroville та River Mall, що стало відомо від представників компанії, інформує Укрінформ.

«Магазини H&M у Lavina Mall та Respublika Park у Києві вже працюють. Найближчими тижнями ми плануємо поступово відновити роботу решти магазинів у Києві. Наступні відкриття – у Retroville та River Mall 16 листопада», - йдеться в офіційному повідомленні.

Весною 2022 року H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні через початок повномасштабного вторгнення. Проте, влітку 2023 року компанія H&M оголосила про плани поетапного відновлення роботи більшості своїх магазинів в Україні з листопада цього року.

Шведська компанія Hennes & Mauritz AB (H&M), власник одного з найбільших мережевих магазинів одягу в Європі, відкрила свій перший магазин в Україні у 2018 році. До початку повномасштабного конфлікту мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок, з яких п'ять розташовані у Києві, а по одній – у Одесі, Харкові та Львові.

Нагадаємо, у Києві вже відновили роботу два магазини мережі H&M.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.