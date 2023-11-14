Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому треба врегулювати роботу Telegram-каналів

Базова вимога до Telegram-каналів, за словами Олексія Данілова, це деанонімізація їхньої діяльності.

Голова НАЗК Олександр Новіков звинуватив міністра юстиції Дениса Малюську в тому, що той «зламав декларування»

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що міністр юстиції Денис Малюська винен у тому, що законопроект про декларування чиновників не сподобався Єврокомісії.

День подяки та Різдво, - що вплинуло на ухвалення законопроекту про тимчасове фінансування уряду США без України

У США наближаються свята, і політики остерігаються залишити працівників без зарплати.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

У Приморському райсуді Одеси необхідно покінчити з проявами корупції — Вища рада правосуддя

У вилученому НАБУ телефоні судді Іллі Лонського знайшли листування щодо його спроб «вирішити питання» з іншими суддями Приморського суду.

  1. В Україні

У Києві H&M повернеться у Retroville та River Mall: назвали дату

14:09, 14 листопада 2023
Шведський рітейлер H&M відновить роботу ще у двох столичний ТРЦ.
У Києві H&M повернеться у Retroville та River Mall: назвали дату
Джерело фото: brandinside.asia
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

З 16 листопада мережа магазинів H&M планує поновити свою роботу у Retroville та River Mall, що стало відомо від представників компанії, інформує Укрінформ.

«Магазини H&M у Lavina Mall та Respublika Park у Києві вже працюють. Найближчими тижнями ми плануємо поступово відновити роботу решти магазинів у Києві. Наступні відкриття – у Retroville та River Mall 16 листопада», - йдеться в офіційному повідомленні.

Весною 2022 року H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні через початок повномасштабного вторгнення. Проте, влітку 2023 року компанія H&M оголосила про плани поетапного відновлення роботи більшості своїх магазинів в Україні з листопада цього року.

Шведська компанія Hennes & Mauritz AB (H&M), власник одного з найбільших мережевих магазинів одягу в Європі, відкрила свій перший магазин в Україні у 2018 році. До початку повномасштабного конфлікту мережа H&M в Україні налічувала вісім торговельних точок, з яких п'ять розташовані у Києві, а по одній – у Одесі, Харкові та Львові.

Нагадаємо, у Києві вже відновили роботу два магазини мережі H&M.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики