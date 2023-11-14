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Поліція нагадала водіям правила проїзду перехрестя з круговим рухом

14:28, 14 листопада 2023
У поліції зазначили, що за невиконання вимог дорожніх знаків передбачена адміністративна відповідальність.
Поліція нагадала водіям правила проїзду перехрестя з круговим рухом
Фото: patrol.police.gov.ua
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Патрульна поліція Києва нагадала водіям правила проїзду перехрестя з круговим рухом. Про це йдеться у пресслужбі відомстві.

Круговий рух — це різновид організації дорожнього руху на перехрестях, де по центру розташований острівець, навколо якого рухаються транспортні засоби. Такі перехрестя мають вигляд кільця з деякою кількістю перехрещень доріг. Кругові перехрестя призначені для полегшення руху на дорогах та значно збільшують їх пропускну здатність.

«Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про дорожній рух», перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Перед перехрестями з круговим рухом, розташовані дорожні знаки, які заздалегідь інформують водія про необхідність надання переваги в русі. Водії, які в’їжджають на складне перехрестя, ігноруючи зазначені правила, можуть створити аварійну ситуацію або скоїти дорожньо-транспортну пригоду.

Проїжджаючи по кільцю, водій транспортного засобу повинен слідувати по своїй смузі та не ставати на заваді для інших учасників руху. А здійснюючи маневр, обов'язково використовувати сигнали поворотів. В іншому випадку велика ймовірність створення аварійної ситуації», - сказано у повідомленні.

Також у поліції додали, що за невиконання вимог дорожніх знаків передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП у вигляді штрафу розміром 340 гривень.

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