Поліція нагадала водіям правила проїзду перехрестя з круговим рухом

У поліції зазначили, що за невиконання вимог дорожніх знаків передбачена адміністративна відповідальність.

Фото: patrol.police.gov.ua

Патрульна поліція Києва нагадала водіям правила проїзду перехрестя з круговим рухом. Про це йдеться у пресслужбі відомстві.

Круговий рух — це різновид організації дорожнього руху на перехрестях, де по центру розташований острівець, навколо якого рухаються транспортні засоби. Такі перехрестя мають вигляд кільця з деякою кількістю перехрещень доріг. Кругові перехрестя призначені для полегшення руху на дорогах та значно збільшують їх пропускну здатність.

«Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про дорожній рух», перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Перед перехрестями з круговим рухом, розташовані дорожні знаки, які заздалегідь інформують водія про необхідність надання переваги в русі. Водії, які в’їжджають на складне перехрестя, ігноруючи зазначені правила, можуть створити аварійну ситуацію або скоїти дорожньо-транспортну пригоду.

Проїжджаючи по кільцю, водій транспортного засобу повинен слідувати по своїй смузі та не ставати на заваді для інших учасників руху. А здійснюючи маневр, обов'язково використовувати сигнали поворотів. В іншому випадку велика ймовірність створення аварійної ситуації», - сказано у повідомленні.

Також у поліції додали, що за невиконання вимог дорожніх знаків передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП у вигляді штрафу розміром 340 гривень.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.