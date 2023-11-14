Справа АТ «Банк «Фінанси і Кредит»: заступника голови правління підозрюють у розкраданні 560,5 млн гривень

ДБР повідомило про підозру заступнику голови правління банку, який надавав фіктивні кредити.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику голови правління АТ «Банк «Фінанси і Кредит», який причетний до розкрадання понад півмільярда гривень, – повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2010 році попередній власник банку створив кримінальну організацію, яка спричинила втрати фінансовій установі. Для реалізації цієї схеми був залучений співробітник АТ «Банк «Фінанси і Кредит» - заступник голови правління, який одночасно займав посаду члена кредитного комітету банку.

За допомогою цього працівника було втрачено практично 560,5 мільйонів гривень. Ексвласник банку через посередників отримав контроль над приватним підприємством, яке фіктивно отримувало кредити від банку. Рішення про це приймалося Кредитним Комітетом установи, до складу якого входили члени злочинної організації, включаючи заступника Голови правління.

Згодом отримані кошти перенаправлялися через комерційні структури в підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти з метою їх подальшої легалізації.

Наразі колишньому заступникові Голови правління банку пред'явлено обвинувачення у розтраті майна в особливо великих розмірах у складі злочинної групи. Він затриманий, і розглядається питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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