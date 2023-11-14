Андрій Єрмак: 2024 рік стане вирішальним у війні, наближається переломний момент

Керівник ОП переконаний, що наступний рік стане «вирішальним» у розв’язаній росією повномасштабній війні.

Фото: president.gov.ua

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що наступний 2024 рік стане «вирішальним» у розв’язаній росією повномасштабній війні. Про це він сказав під час виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні, передає Bloomberg.

«Наближається переломний момент у війні. Наступний рік буде вирішальним», — зазначив Єрмак.

Також під час виступу Єрмак розповів, що на нинішньому етапі війни Україні потрібно більше зброї, нових систем ППО в умовах повітряних атак із боку рф. Також необхідні додаткові санкції проти росії та країн, що постачають їй озброєння.

«Наш контрнаступ розвивається, і ми знаємо, як досягти перемоги.

Президент Зеленський має чіткий план, серед пріоритетів якого є розвиток оборонної промисловості України та розгортання власного виробництва озброєнь. Але Україні потрібно більше зброї зараз.

росія досі має перевагу в повітрі та здатна виробляти ракети попри введені санкції. Вона закуповує іранські ударні БПЛА та північнокорейські снаряди.

Єдиний шанс для Кремля – це створити ситуацію, коли різниця між миром і війною стає ілюзорною.

Вогнища нестабільності виникатимуть по всьому світу, допоки Україна не переможе. Тому це – не лише у наших стратегічних інтересах, це також у інтересах Сполучених Штатів. Якщо Україна зможе вистояти і перемогти, то вистоїть і світовий порядок, заснований на правилах», — розповів очільник ОП.

Раніше Олексій Данілов розкрив ключовий фактор, що визначатиме завершення війни в 2024 році.

Також Андрій Єрмак зазначив, що війна з росією може закінчитися раптово.

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