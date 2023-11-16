В Турции отложили обсуждение вопроса о вступлении Швеции в НАТО

Представители парламента заявили, что переговоры по законопроекту являются «недостаточно зрелыми».

Фото: aa.com.tr

Представители Великого национального собрания Турции приняли решение отложить переговоры по законопроекту об одобрении вступления Швеции в НАТО, передает Anadolu.

Представители парламента заявили, что «обсуждаемый вопрос не выяснен», а переговоры по законопроекту являются «недостаточно зрелыми».

«Когда мы смотрим на трансформацию, которую прошла Швеция, и шаги, которые она предприняла, (то видим), что шведское правительство и общественность стали лучше понимать законные проблемы безопасности нашей страны», — заявил заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар.

Однако, по его словам, со стороны Швеции все еще существуют неполные подходы как на уровне правительства, так и на общественности.

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