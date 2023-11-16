Работница была в отпуске, ухаживала за больным ребенком и болела сама: как будет оплачиваться больничный

В ПФУ отметили, что в таком случае накладываются период отпуска и периоды временной нетрудоспособности одного лица по разным страховым случаям.

Фото: kadrovik.isu.net.ua

Пенсионный фонд Украины объяснил, как будут оплачиваться дни временной нетрудоспособности, если во время пребывания в ежегодном отпуске работница одновременно ухаживала за больным ребенком и болела сама. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В ПФУ отметили, что в таком случае накладываются период отпуска и периоды временной нетрудоспособности одного лица по разным страховым случаям.

«Рассмотрим на примере:

Работнице, в период с 02 по 15 октября 2023 года включительно, предоставлена часть ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней.

Во время отпуска она и ребенок заболели. Семейным врачом было выдано два МЗВН (медицинские заключения о временной нетрудоспособности) и сформировано два листка нетрудоспособности: с 09 по 11 октября – причина нетрудоспособности «необходимость ухода за больным ребенком» и с 10 по 13 октября 2023 года – по причине заболевания или травмы, не связанные с несчастным случаем на производстве».

Учитывая «Правила сокращения», определяющие приоритет различных причин нетрудоспособности, период временной нетрудоспособности с причиной нетрудоспособности «необходимость ухода за больным ребенком» сокращается (автоматически) листком нетрудоспособности с причиной нетрудоспособности «временная нетрудоспособность случаем на производстве» (Порядок выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Минздрава № 1234 от 17.06.2021)», - говорится в сообщении.

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