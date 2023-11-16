На Закарпатье появится «сухой порт» для зерна

Логистический хаб будет способствовать развитию экспортного потенциала Украины, а также позволит местным агропроизводителям расширить внешние рынки.

В селе Горонда на Закарпатье планируется построить «сухой порт», который поможет Украине экспортировать агропродукцию, передает Закарпатская ОВА в Facebook.

«Сухой порт» будет создан в рамках проекта Horonda Platform, который помогут реализовать итальянские инвесторы.

«Появление такого сухопутного зернового коридора в нашем регионе – это приоритетная задача, которая имеет общегосударственное значение. Этот проект особенно важен в условиях войны. Мы благодарны за большое доверие руководству страны и международным инвесторам», - заявил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

По его словам, логистический хаб будет способствовать развитию экспортного потенциала Украины, а также позволит местным агропроизводителям расширить внешние рынки.

В рамках проекта хотят создать возможности по перегрузке сельхозпродукции, построить складские помещения и разместить контейнеры для зерна, масла и не только. При этом благодаря появлению такого «сухого порта» удастся создать более 200 новых рабочих мест.

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