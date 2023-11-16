США ввели новые санкции против рф: кто попал под ограничения

Под ограничения попали юридические лица и танкеры.

В четверг, 16 ноября, США ввели новые санкции против россии. В список, который обнародовал Минфим США, попали юридические лица и танкеры.

Среди них:

ООО «Абс Электротехника»;

ООО «Аксет Автоматизация»;

ООО «Аксет Электро»;

ООО «Доминион Никольский»;

ООО «Доминион Тверская Ярославская»;

АО «ВНИИР»;

АО «АБС ЗЕИМ Автоматизация»;

ООО «МОСЕН ЭССЕТ Менеджмент»;

АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»;

ООО «ВНИИР ПРОМЕЛЕКТРО»;

ООО «ВНИИР ТРАНССТРОЙ».

Еще под ограничения попали юридические лица из Северной Македонии, ОАЭ, Боснии и Герцеговины.

США также ввели санкции против граждан Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.