США ввели новые санкции против рф: кто попал под ограничения

В четверг, 16 ноября, США ввели новые санкции против россии. В список, который обнародовал Минфим США, попали юридические лица и танкеры.
Среди них:
ООО «Абс Электротехника»;
ООО «Аксет Автоматизация»;
ООО «Аксет Электро»;
ООО «Доминион Никольский»;
ООО «Доминион Тверская Ярославская»;
АО «ВНИИР»;
АО «АБС ЗЕИМ Автоматизация»;
ООО «МОСЕН ЭССЕТ Менеджмент»;
АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика»;
ООО «ВНИИР ПРОМЕЛЕКТРО»;
ООО «ВНИИР ТРАНССТРОЙ».
Еще под ограничения попали юридические лица из Северной Македонии, ОАЭ, Боснии и Герцеговины.
США также ввели санкции против граждан Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории.
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