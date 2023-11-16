США ввели нові санкції проти рф: хто потрапив під обмеження

Під обмеження потрапили юридичні особи та танкери.

У четвер, 16 листопада, США ввели нові санкції проти росії. У список, який оприлюднив Мінфін США, потрапили юридичні особи та танкери.

Серед них:

ТЗОВ «Абс Електротехніка»;

ТЗОВ «Аксет Автоматизація»;

ТЗОВ «Аксет Електро»;

ТЗОВ «Домініон Нікольський»;

ТЗОВ «Домініон Тверська Ярославська»;

АТ «ВНДІР»;

АО «АБС ЗЕІМ Автоматизація»;

ТЗОВ «МОСЕН ЕССЕТ Менеджмент»;

АО «ВНИИР Гідроелектроавтоматика»;

ТЗОВ «ВНИИР ПРОМЕЛЕКТРО»;

ТЗОВ «ВНИИР ТРАНССТРОЙ».

Крім того, під обмеження потрапили юридичні особи з Північної Македонії, ОАЕ, Боснії і Герцеговини.

США також запровадили санкції проти громадян Сербії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії.

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