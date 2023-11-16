США ввели нові санкції проти рф: хто потрапив під обмеження

У четвер, 16 листопада, США ввели нові санкції проти росії. У список, який оприлюднив Мінфін США, потрапили юридичні особи та танкери.
Серед них:
ТЗОВ «Абс Електротехніка»;
ТЗОВ «Аксет Автоматизація»;
ТЗОВ «Аксет Електро»;
ТЗОВ «Домініон Нікольський»;
ТЗОВ «Домініон Тверська Ярославська»;
АТ «ВНДІР»;
АО «АБС ЗЕІМ Автоматизація»;
ТЗОВ «МОСЕН ЕССЕТ Менеджмент»;
АО «ВНИИР Гідроелектроавтоматика»;
ТЗОВ «ВНИИР ПРОМЕЛЕКТРО»;
ТЗОВ «ВНИИР ТРАНССТРОЙ».
Крім того, під обмеження потрапили юридичні особи з Північної Македонії, ОАЕ, Боснії і Герцеговини.
США також запровадили санкції проти громадян Сербії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії.
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