На Закарпатті з’явиться «сухий порт» для зерна

Логістичний хаб сприятиме розвитку експортного потенціалу України, а також дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки.

У селі Горонда на Закарпатті планують побудувати «сухий порт», який допоможе Україні експортувати агропродукцію, передає Закарпатська ОВА у Facebook.

«Сухий порт» буде створений у рамках проекту Horonda Platform, який допоможуть реалізувати італійські інвестори.

«Поява такого сухопутного зернового коридору в нашому регіоні - це пріоритетне завдання, яке має загальнодержавне значення. Цей проект особливо важливий в умовах війни. Ми вдячні за велику довіру керівництву країни та міжнародним інвесторам», - заявив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, логістичний хаб сприятиме розвитку експортного потенціалу України, а також дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки.

У рамках проекту хочуть створити можливості для перевантаження сільгосппродукції, побудувати складські приміщення та розмістити контейнери для зерна, олії і не тільки. При цьому завдяки появі такого «сухого порту» вдасться створити понад 200 нових робочих місць.

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