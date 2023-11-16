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  1. Суспільство

Працівниця була у відпустці, доглядала за хворою дитиною і хворіла сама: як оплачуватиметься лікарняний

20:27, 16 листопада 2023
У ПФУ зазначили, що у такому випадку накладаються період відпустки та періоди тимчасової непрацездатності однієї особи за різними страховими випадками.
Працівниця була у відпустці, доглядала за хворою дитиною і хворіла сама: як оплачуватиметься лікарняний
Фото: kadrovik.isu.net.ua
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Пенсійний фонд України пояснив, як оплачуватимуться дні тимчасової непрацездатності, якщо під час перебування у щорічній відпустці працівниця одночасно доглядала за хворою дитиною та хворіла сама. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У ПФУ зазначили, що у такому випадку накладаються період відпустки та періоди тимчасової непрацездатності однієї особи за різними страховими випадками.

«Розглянемо на прикладі:

Працівниці, у період з 02 до 15 жовтня 2023 року включно, надано частину щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 14 календарних днів.

Під час відпустки вона і дитина захворіли. Сімейним лікарем було видано два МВТН (медичних висновки про тимчасову непрацездатність) та сформовано два листки непрацездатності: з 09 по 11 жовтня – причина непрацездатності «необхідність догляду за хворою дитиною» та з 10 по 13 жовтня 2023 року – з причиною непрацездатності «тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві“.

Враховуючи “Правила скорочення“, що визначають пріоритет різних причин непрацездатності, період тимчасової непрацездатності з причиною непрацездатності “необхідність догляду за хворою дитиною” скорочується  (автоматично) листком непрацездатності з причиною непрацездатності “тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язана з нещасним випадком на виробництві” (Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затверджений наказом МОЗ № 1234 від 17.06.2021)», - сказано у повідомленні.

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