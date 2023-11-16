У Туреччині відклали обговорення питання про вступ Швеції до НАТО

Представники парламенту заявили, що переговори щодо законопроекту є «недостатньо зрілими».

Фото: aa.com.tr

Представники Великих національних зборів Туреччини прийняли рішення відкласти переговори щодо законопроекту про схвалення вступу Швеції до НАТО, передає Anadolu.

Представники парламенту заявили, що «питання, яке обговорюється, не з’ясовано», а переговори щодо законопроекту є «недостатньо зрілими».

«Коли ми дивимося на трансформацію, яку пройшла Швеція, і кроки, які вона зробила, (то бачимо), що шведський уряд і громадськість почала краще розуміти законні проблеми безпеки нашої країни», — заявив заступник міністр закордонних справ Туреччини Бурак Акчапар.

Однак, за його словами, з боку Швеції все ще «існують неповні підходи як на рівні уряду, так і на громадськості».

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