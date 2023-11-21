Зеленський звернувся до українців у День гідності та свободи, відео

Президент вкотре закликав громадян України до єдності.

Фото: ОП

21 листопада в Україні відзначають державне свято — День гідності і свободи. Сьогодні 10 років як розпочався Євромайдан, де українці відстоювали своє право на европейське майбутнє.

З нагоди свята Президент Володимир Зеленський записав відеопривітання.

"Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ – проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього, проти нашої неволі.

Рік за роком, крок за кроком ми робимо все, щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка – зірка України", — сказав Президент.

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