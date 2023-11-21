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В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

ВСП рассмотрела жалобу судьи Киево-Святошинского райсуда Киева Дмитрия Усатова на привлечение его к ответственности за вождение в состоянии опьянения

Высший совет правосудия отказал судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову, который был участником ДТП, в жалобе на решение дисциплинарной палаты.

ВККС объявила новый конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Конкурс объявлен на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Налоговики, прокуроры, полицейские и пограничники – кто обязательно должен заговорить на английском языке

Верховная Рада одобрила законопроект Владимира Зеленского, предусматривающий установление требования обязательного владения английским языком для прокуроров, в налоговых и таможенных органах, а также для определенных категорий госслужащих.

  1. В Украине

Зеленский обратился к украинцам в День достоинства и свободы, видео

09:23, 21 ноября 2023
Президент еще раз призвал граждан Украины к единству.
Зеленский обратился к украинцам в День достоинства и свободы, видео
Фото: ОП
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21 ноября в Украине отмечают государственный праздник – День достоинства и свободы. По случаю праздника Президент Владимир Зеленский записал видеопоздравления.

"Десять лет назад мы начали новую страницу борьбы. Десять лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление – против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего, против нашей неволи.

Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, символизирующего единство народов Европы, сияла и наша звезда – звезда Украины", - сказал Президент.

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