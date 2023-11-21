Зеленский обратился к украинцам в День достоинства и свободы, видео

Президент еще раз призвал граждан Украины к единству.

Фото: ОП

21 ноября в Украине отмечают государственный праздник – День достоинства и свободы. По случаю праздника Президент Владимир Зеленский записал видеопоздравления.

"Десять лет назад мы начали новую страницу борьбы. Десять лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление – против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего, против нашей неволи.

Год за годом, шаг за шагом мы делаем все, чтобы в кругу звезд на флаге ЕС, символизирующего единство народов Европы, сияла и наша звезда – звезда Украины", - сказал Президент.

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