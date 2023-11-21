Зеленський повідомив, що пережив щонайменше 5 замахів на своє життя

Володимир Зеленський зазначив, що росія все ще хоче усунути його від президентської посади.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun повідомив, що українські спецслужби попередили щонайменше 5-6 замахів на його життя. Також він зазначив, що росія все ще зацікавлена у його відстороненні від президентського крісла.

Зеленський розповів, що він і його оточення спочатку серйозно сприйняли перший замах на життя, навіть виникла паніка. Проте пізніше він адаптувався до таких ситуацій.

"Перший випадок був дуже цікавий… люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім – це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах", - сказав Президент.

Видання пише, що російські спецзагони десантувалися в Києві з метою ліквідації Зеленського в перший день вторгнення, яке сталося 24 лютого 2022 року.

Охорона українського лідера загородила його офіс імпровізованими барикадами та шматками фанери. Найближчим помічникам Президента видали рушниці та бронежилети.

За інформацією видання, в серпні українська розвідка повідомила про спробу замаху на Зеленського шляхом авіаудару по південному мосту Миколаєва під час однієї з його поїздок.

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