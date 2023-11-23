Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади

Апеляційна палата ВАКС шукає керівника сектору комунікацій та міжнародного співробітництва управління з організаційного забезпечення.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила про наявність вакантної посади керівника сектору комунікацій та міжнародного співробітництва управління з організаційного забезпечення. Про це йдеться у пресслужбі АП ВАКС.

«Чекаємо на ваші резюме до 17:00 30 листопада 2023 року на адресу електронної пошти: [email protected], якщо у вас є досвід взаємодії з представниками медіа; досвід підготовки публікацій на юридичну тематику; адміністрування вебсайтів та ведення сторінок організацій у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram, Youtube; ідеально володієте українською мовою та інструментами графічного дизайну (Canva).

Після опрацювання резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - сказано у повідомленні.

Раніше Господарський суд Вінницької області повідомив про наявність вакантної посади.

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