Польські фермери призупинять протести на кордоні з росією

Польські фермери припиняють блокаду кордону у зв’язку з прийдешніми великодніми святами.

Джерело фото: pravda.com.ua

Польські фермери вирішили тимчасово припинити акцію протесту на кордоні з росією, яку вони розпочали 20 березня, через наближення великодніх свят.

Як повідомив «Польському радіо», один із членів правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати Єжи Салітра зазначив, що протестувальники здивовані обсягами товарів, які надходять до Європейського Союзу з росії.

«Євросоюз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з рф до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад росії на Україну, товарообмін із росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан», - розповів він.

Фермери, які спочатку анонсували продовження блокади кордону на місяць, вирішили призупинити акцію через прийдешні святкування Великодня. Проте поки не було оголошено про розблокування українсько-польського кордону. Станом на 24 березня, рух вантажного транспорту в напрямку Польщі у пунктах пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська» повністю припинений через дії польських протестувальників.

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