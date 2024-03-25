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Польські фермери призупинять протести на кордоні з росією

14:57, 25 березня 2024
Польські фермери припиняють блокаду кордону у зв’язку з прийдешніми великодніми святами.
Польські фермери призупинять протести на кордоні з росією
Джерело фото: pravda.com.ua
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Польські фермери вирішили тимчасово припинити акцію протесту на кордоні з росією, яку вони розпочали 20 березня, через наближення великодніх свят.

Як повідомив «Польському радіо», один із членів правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати Єжи Салітра зазначив, що протестувальники здивовані обсягами товарів, які надходять до Європейського Союзу з росії.

«Євросоюз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з рф до Співтовариства. Попри те, що країни засудили напад росії на Україну, товарообмін із росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан», - розповів він.

Фермери, які спочатку анонсували продовження блокади кордону на місяць, вирішили призупинити акцію через прийдешні святкування Великодня. Проте поки не було оголошено про розблокування українсько-польського кордону. Станом на 24 березня, рух вантажного транспорту в напрямку Польщі у пунктах пропуску «Ягодин» і «Рава-Руська» повністю припинений через дії польських протестувальників.

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Польща

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