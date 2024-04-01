Проїхали на червоний сигнал світлофора — отримали штрафи: у Києві покарали 3 водіїв, відео

Трьох водіїв притягнули до відповідальності за порушення ПДР.

У Києві оштрафували одразу трьох водіїв, які здійснили проїзд на червоний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, порушників притягнули до адміністративної відповідальності та провели з ними профілактичні бесіди, аби вони не порушували у майбутньому.

У поліції нагадали, що за проїзд на заборонний сигнал світлофора передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу — 510 гривень.

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