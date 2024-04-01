Закликала вбивати українських дітей: СБУ заочно оголосила підозру пропагандистці Симоньян

Маргарита Симоньян регулярно поширює кремлівські наративи у Телеграм та в ефірах російських телеканалів.

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру пропагандистці Маргариті Симоньян, яка поширює наративи кремля та закликає до масового вбивства українських дітей.

"Служба безпеки задокументувала нові злочини російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка закликала до геноциду українців", - повідомили у СБУ.

Зазначається, що вона очолює міжнародний рупор Кремля - телеканал "RT" і входить до медійного пулу путіна.

За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів.

Російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями:

⁠ч. 2 ст. 442 (геноцид);

⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

⁠ст. 436 (пропаганда війни);

⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

"Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності", - зазначають в СБУ.

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