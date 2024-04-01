Практика судів
  1. В Україні

Закликала вбивати українських дітей: СБУ заочно оголосила підозру пропагандистці Симоньян

15:54, 1 квітня 2024
Маргарита Симоньян регулярно поширює кремлівські наративи у Телеграм та в ефірах російських телеканалів.
Закликала вбивати українських дітей: СБУ заочно оголосила підозру пропагандистці Симоньян
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру пропагандистці Маргариті Симоньян, яка поширює наративи кремля та закликає до масового вбивства українських дітей. 

"Служба безпеки задокументувала нові злочини російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка закликала до геноциду українців", - повідомили у СБУ. 

Зазначається, що вона очолює міжнародний рупор Кремля - телеканал "RT" і входить до медійного пулу путіна.

За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів.

Російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями:

  • ⁠ч. 2 ст. 442 (геноцид);
  • ⁠⁠ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ⁠ст. 436 (пропаганда війни);
  • ⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

"Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності", - зазначають в СБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівник апарату суду запропонував судді «обговорити» справу, але суддя запідозрила провокацію

Неприємний інцидент зафіксовано в Харківський області.

Ключове питання зараз в Європі – навіщо виділяти зброю, якщо Україна не може мобілізувати людей – Ярослав Юрчишин

За словами голови Комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина, ключове питання зараз, яке дуже часто виникає в Європі – чому вони повинні виділяти зброю, якщо Україна не може мобілізувати людей, і це проблема.

Верховний Суд визначив юрисдикцію спору про оскарження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та дозволу на будівництво

Суди першої та апеляційної інстанцій закрили провадження, бо вважали, що вимоги про скасування МУО забудови земельної ділянки, дозволу на виконання будівельних робіт є похідними і можуть бути розглянуті цивільним судом.

Кабмін затвердив Порядок офіційного перекладу міжнародних договорів з міжнародними фінансовими організаціями українською мовою

Міністерство або інший центральний орган виконавчої влади, що є відповідальним за укладення двостороннього міжнародного договору України з міжнародною фінансовою організацією, здійснює попередній переклад тексту та надсилає до МЗС.

Кабмін ухвалив новий Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів

Уряд скасував попередню редакцію Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Шум
    Лариса Шум
    суддя Святошинського районного суду міста Києва