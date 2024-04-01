Google Podcasts припинить своє існування вже з 2 квітня: користувачам пропонують альтернативу

Google пропонує всім фанатам подкастів перейти на YouTube Music.

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Компанія Google вирішила закрити ще один популярний сервіс. Так, Google Podcasts припинить своє існування вже з 2 квітня. Про це повідомляє GizmoChina.

«Google Подкасти» – популярний сервіс, який пропонував користувачам можливість безкоштовно слухати велику бібліотеку подкастів. За понад 5 років з моменту запуску на Android додаток скачали понад 500 млн разів по всьому світу.

Компанія пропонує всім фанатам подкастів перейти на YouTube Music. На думку Google, це має створити «найкраще місце» для слухачів і творців контенту. YouTube Music має розвинені алгоритми підбору рекомендацій і постійно оновлюється, але сервіс вимагає підписки.

Як перейти з Google Podcasts на YouTube Music

Експорт із Google Podcasts: відкрийте застосунок «Подкасти» і натисніть «Експорт підписок», а потім «Експорт» у розділі «Експорт в YouTube Music»;

Імпорт в YouTube Music: відкрийте застосунок YouTube Music, виберіть «Перенести», «Продовжити» і, нарешті, «Перейти в бібліотеку» після завершення перенесення.

Якщо зайти в «Подкасти» після 2 квітня, замість робочого сервісу юзери отримають банер на весь екран із рекомендацією перейти на YouTube Music.

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