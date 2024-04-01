У Києві фіксують високий рівень забрудненості повітря: жителям радять утриматися від прогулянок

У столиці зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом.

Колаж: unian.ua

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У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Дрібнодисперсний пил фракції PM10 було занесено в Україну разом із хвилею тепла зі Середземномор’я.

Так, на правому березі високий рівень забрудненості фіксують на всіх п'яти стаціонарних пунктах спостережень, на лівому – на пункті моніторингу за адресою вул. Харківське шосе, 7/1.

Водночас на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 фіксують середній рівень забрудненості.

До нормалізації якості повітря рекомендовано утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень:

уникайте фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

Раніше ми писали, що пилова хмара із Сахари накрила Європу.

Також стало відомо про пил із Сахари в повітрі над територією України.

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