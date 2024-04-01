У Києві фіксують високий рівень забрудненості повітря: жителям радять утриматися від прогулянок

У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Дрібнодисперсний пил фракції PM10 було занесено в Україну разом із хвилею тепла зі Середземномор’я.
Так, на правому березі високий рівень забрудненості фіксують на всіх п'яти стаціонарних пунктах спостережень, на лівому – на пункті моніторингу за адресою вул. Харківське шосе, 7/1.
Водночас на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 фіксують середній рівень забрудненості.
До нормалізації якості повітря рекомендовано утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень:
Раніше ми писали, що пилова хмара із Сахари накрила Європу.
Також стало відомо про пил із Сахари в повітрі над територією України.
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