На Харьковщине во время выжигания сухой травы погибла женщина

Во время работы в очаге пожара огнеборцы обнаружили тело погибшей женщины около 60-лет.

Источник фото: oblradack.gov.ua

На окраине села Крисиное Богодуховского района на Харьковщине горел сухостой на открытой местности. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, площадь возгорания составила 800 кв.м. Во время работы в очаге пожара огнеборцы обнаружили тело погибшей женщины около 60-лет. Об этом сообщили в ГСЧС Украины 1 апреля.

По словам соседей-очевидцев, женщина убирала сухую растительность на открытой территории и сжигала ее. В какой-то момент, вероятно, ей стало плохо, она потеряла сознание и упала в огонь, предполагают в ГСЧС.

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