Плащі від тепловізорів не сховали від поліції: у Києві затримали переправників ухилянтів за кордон

Чоловіки обіцяли ухилянтам захист від тепловізорів за допомогою спеціальних плащів.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві поліція затримала зловмисників, які організували незаконне переправлення ухилянтів через державний кордон поза пунктами пропуску. Схему організували двоє чоловіків – жителі Київщини та Закарпаття. За свої послуги вони брали 6 тисяч доларів з клієнта. Наразі обидва спільники затримані, їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва.

Встановлено, що організаторами були 30-річний мешканець Київщини та 52-річний житель Закарпаття. Вони знаходили клієнтів серед військовозобов'язаних та пропонували їм нелегальний перетин кордону, обіцяючи захист від тепловізорів за допомогою спеціальних плащів. Вартість послуги становила 6 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали обох зловмисників за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Одного з них затримали на Закарпатті під час спроби незаконно переправити двох чоловіків через кордон, іншого – на Київщині. Під час обшуків у місцях проживання затриманих та їхніх автомобілях вилучено гроші в різних валютах на суму майже мільйон гривень, плащі з захистом від тепловізорів, чорнові записи та телефони.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За вчинене їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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