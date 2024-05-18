Практика судів
  1. В Україні

Плащі від тепловізорів не сховали від поліції: у Києві затримали переправників ухилянтів за кордон

09:11, 18 травня 2024
Чоловіки обіцяли ухилянтам захист від тепловізорів за допомогою спеціальних плащів.
Плащі від тепловізорів не сховали від поліції: у Києві затримали переправників ухилянтів за кордон
Джерело фото: поліція Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві поліція затримала зловмисників, які організували незаконне переправлення ухилянтів через державний кордон поза пунктами пропуску. Схему організували двоє чоловіків – жителі Київщини та Закарпаття. За свої послуги вони брали 6 тисяч доларів з клієнта. Наразі обидва спільники затримані, їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомила поліція Києва.

Встановлено, що організаторами були 30-річний мешканець Київщини та 52-річний житель Закарпаття. Вони знаходили клієнтів серед військовозобов'язаних та пропонували їм нелегальний перетин кордону, обіцяючи захист від тепловізорів за допомогою спеціальних плащів. Вартість послуги становила 6 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали обох зловмисників за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Одного з них затримали на Закарпатті під час спроби незаконно переправити двох чоловіків через кордон, іншого – на Київщині. Під час обшуків у місцях проживання затриманих та їхніх автомобілях вилучено гроші в різних валютах на суму майже мільйон гривень, плащі з захистом від тепловізорів, чорнові записи та телефони.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За вчинене їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіки, які здобувають другу вищу освіту, зберігають право на відстрочку до кінця навчального року – закон про мобілізацію

Аспіранти отримають відстрочку від мобілізації, а здобувають другу вищу освіту – ні.

Чоловіки за кордоном для подачі заявки щодо видачі паспортів повинні будуть сформувати електронний військово-обліковий документ – МЗС

Можливість подати військово-обліковий документ в паперовому вигляді для отримання консульських послуг буде лише до 18 червня, далі – лише електронний.

Адміністративний чи «кримінальний» штраф або позбавлення волі – які покарання передбачені за порушення військового обліку та закону про мобілізацію

Крім статті 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, у КК є також стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку.

Автомобілі, які стоять на обліку у ТЦК, заборонили переміщати до інших областей – закон про мобілізацію

Громадяни та бізнес більше не можуть переміщувати автомобілі, які перебувають на військовому обліку у ТЦК, за межі України та до інших областей, передавати права власності на них юридичним чи фізичним особам, здавати в оренду, надавати їх як предмет застави.

Володимир Зеленський змінив порядок реєстрації нормативно-правових актів СБУ

Фактично з Указу 2007 року прибрали фігуру Уповноваженого Президента з питань контролю за діяльністю СБУ, на якого були покладені функції реєстрації нормативно-правових актів СБУ та забезпечення включення їх до Єдиного державного реєстру.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Ігор Бахаєв
    Ігор Бахаєв
    суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області