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Плащи от тепловизоров не спрятали от полиции: в Киеве задержали переправщиков уклонистов за границу

09:11, 18 мая 2024
Мужчины обещали уклонистам защиту от тепловизоров с помощью специальных плащей.
Плащи от тепловизоров не спрятали от полиции: в Киеве задержали переправщиков уклонистов за границу
Источник фото: полиция Киева
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В Киеве полиция задержала злоумышленников, которые организовали незаконную переправку уклонистов через государственную границу вне пунктов пропуска. Схему организовали двое мужчин - жители Киевской области и Закарпатья. За свои услуги они брали 6 тысяч долларов с клиента. Сейчас оба сообщника задержаны, им грозит до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщила полиция Киева.

Установлено, что организаторами были 30-летний житель Киевской области и 52-летний житель Закарпатья. Они находили клиентов среди военнообязанных и предлагали им нелегальное пересечение границы, обещая защиту от тепловизоров с помощью специальных плащей. Стоимость услуги составляла 6 тысяч долларов.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Одного из них задержали на Закарпатье при попытке незаконно переправить двух мужчин через границу, другого - на Киевщине. Во время обысков в местах проживания задержанных и их автомобилях изъяты деньги в разных валютах на сумму почти миллион гривен, плащи с защитой от тепловизоров, черновые записи и телефоны.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За совершенное им грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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