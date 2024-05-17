Усик – Фьюри: где и когда смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая в аравийской столице Эр-Рияд.

Уже в эту субботу, 18 мая, чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик проведет бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира состоится в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Транслятором поединка на территории Украины стал медиасервис MEGOGO.

Посмотреть бой можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на собственном канале "MEGOGO Гонг" и отдельном поп-ап-канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день происшествия.

Вечер бокса традиционно начнется с андеркарда, который продлится несколько часов. Выход на ринг двух чемпионов ожидается после полуночи (по киевскому времени).

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Напомним, что в феврале поединок Усика и Фьюри откладывали из-за травмы Фьюри.

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