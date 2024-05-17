ГБР задержало пограничника, который застрелил мужчину при попытке пересечь границу с Румынией

Пограничника задержали сотрудники ГБР и готовят сообщение о подозрении за убийство мужчины.

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали военнослужащего пограничного отряда, который застрелил мужчину, когда тот пытался пересечь украинско-румынскую границу на Закарпатье. Об этом информирует пресс-служба ГБР в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По информации ГБР, происшествие произошло 15 мая около 19:00, когда пограничники заметили мужчину, который направлялся к границе с Румынией. На требование остановиться он не реагировал и попытался убежать. Военнослужащие открыли предупредительные выстрелы, но впоследствии обнаружили тело мужчины с пулевым ранением в голову.

Погибший оказался 39-летним жителем Днепра, при котором нашли туристическое снаряжение и загранпаспорт. В рамках расследования работники ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого стреляли, а также допросили военнослужащих пограничного наряда.

«Один из военнослужащих задержан, готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)», - сообщили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются, а все обстоятельства трагедии устанавливаются под руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

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