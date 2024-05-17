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ДБР затримало прикордонника, який застрелив чоловіка при спробі перетину кордону з Румунією

13:55, 17 травня 2024
Прикордонника затримали співробітники ДБР та готують повідомлення про підозру за вбивство чоловіка.
ДБР затримало прикордонника, який застрелив чоловіка при спробі перетину кордону з Румунією
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Співробітники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив чоловіка, коли той намагався перетнути українсько-румунський кордон на Закарпатті. Про це інформує пресслужба ДБР в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За інформацією ДБР, подія сталася 15 травня близько 19:00, коли прикордонники помітили чоловіка, який прямував до кордону з Румунією. На вимогу зупинитися він не реагував і спробував втекти. Військовослужбовці відкрили попереджувальні постріли, але згодом виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням в голову.

Загиблий виявився 39-річним жителем Дніпра, при якому знайшли туристичне спорядження та закордонний паспорт. У рамках розслідування працівники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої стріляли, а також допитали військовослужбовців прикордонного наряду.

«Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)», - повідомили у відомстві.

Слідчі дії тривають, а всі обставини трагедії встановлюються під керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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