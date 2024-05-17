Практика судів
  1. У світі

Рада Європи ухвалила першу конвенцію про захист прав людини і демократії в умовах розвитку штучного інтелекту

13:52, 17 травня 2024
Конвенція охоплює усі аспекти застосування і ризиків, пов’язаних із застосуванням штучного інтелекту в контексті дотримання прав людини, поваги до демократичних стандартів і верховенства права.
Рада Європи ухвалила першу конвенцію про захист прав людини і демократії в умовах розвитку штучного інтелекту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада Європи повідомила, що ухвалила першу юридично зобов’язуючу угоду – Рамкову конвенцію про штучний інтелект, права людини, демократію і верховенство права. 

Конвенція охоплює усі аспекти застосування і ризиків, пов’язаних із застосуванням штучного інтелекту в контексті дотримання прав людини, поваги до демократичних стандартів і верховенства права. Документ відкритий для приєднання також для країн за межами Європи.

Зазначається, що документ два роки розроблявся спеціальним міжурядовим комітетом, у якому були представлені також 11 країн, що не є учасницями Ради Європи, і представники бізнесу та громадянського суспільства.

Конвенція охоплює використання інструментів штучного інтелекту у державній і недержавній сферах.

Сторонам конвенції пропонують два способи регулювання використання ШІ у приватному секторі: через пряме зобов’язання дотримуватись положень даної конвенції або через вимогу вживати «інших заходів» задля її дотримання і керуючись національним законодавством.

Сторони повинні будуть вживати заходів для виявлення, запобігання та зменшення можливих ризиків, пов’язаних з технологіями ШІ, та розглянути обмеження чи заборону у тих випадках, коли використання технологій буде становити ризики для дотримання стандартів прав людини.

Також країни, які приєднаються до конвенції, повинні будуть подбати про законодавчий захист осіб, права яких будуть порушені через технології ШІ, та процедурні запобіжники, як попередження осіб про те, що вони взаємодіють зі штучним інтелектом.

Конвенція вимагає передбачити запобіжники від зловживання ШІ для підриву демократичних інституцій і процесів. Водночас країни не повинні будуть дотримуватися вимог конвенції у діяльності, що пов’язана із захистом нацбезпеки, але мають подбати, що таке використання технології не порушує міжнародного права.

Конвенція не буде застосовуватися у питаннях національної оборони та дослідницькій діяльності, окрім випадків, коли тестування систем ШІ потенційно може створювати ризики для прав людини, демократії та верховенства права.

Країни-учасниці повинні будуть заснувати незалежний механізм для нагляду за дотриманням положень конвенції. Рамкову конвенцію відкриють для підписання 5 вересня 2024 року у Вільнюсі на конференції міністрів юстиції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до Положення про ТЦК – тепер вони перевірятимуть підстави надання відстрочок

Оновленим Положенням про ТЦК передбачено, що ТЦК будуть здійснювати контроль за проведенням в місцевих держадміністраціях, інших державних органах, органах місцевого самоврядування військового обліку та бронювання.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заочні штрафи за порушення військового обліку до 25,5 тисяч грн для громадян та 59,5 тисяч – для бізнесу

Військовозобов’язаним, які не стали на облік, не оновили дані, не з’явилися за повісткою зможуть виписати штраф заочно, відкрити виконавче провадження та заблокувати рахунок.

Кабмін затвердив положення про Єдиний глосарій правових термінів

Метою створення Глосарія є забезпечення єдності термінології, що вживається в нормативно-правових актах, для правильного розуміння.

Особовому складу потрібно відпочити, а підрозділ необхідно доукомплектувати – військовослужбовець пояснив, чому відмовляється форсувати Дніпро, але отримав рік дисциплінарного батальйону

Морський піхотинець не погодився з наказом командира на форсування річки Дніпро, оскільки вважав, що після понесених втрат рота не зможе успішно виконати наказ.

Уряд ввів обмеження на роботу онлайн-казино в Україні

Кабмін запровадив обмеження на рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Плахтій
    Інна Плахтій
    член Вищої ради правосуддя
  • Віталій Галаган
    Віталій Галаган
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Губська
    Олена Губська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді