На вихідних більшість регіонів України накриють зливи та грози

Цими вихідними в Україні очікуються дощі з потеплінням до 24 градусів.

Найближчими вихідними в Україні прогнозується переважно дощова погода, з можливими потеплінням до 24 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

На заході країни дощитиме місцями, а на Закарпатті очікуються сильні зливи з грозами. Інші регіони України також можуть зазнати дощів протягом дня.

Винятком стануть південні області та Вінницька область, де прогнозується сонячна погода.

18 травня температура повітря в Україні коливатиметься від +18 до +24 градусів. У Києві в суботу прогнозуються короткочасні дощі, а температура повітря підніметься до +23 градусів.

У неділю, 19 травня, очікується тепла погода з температурою від +20 до +24 градусів. У більшості регіонів, за винятком півдня, можливі короткочасні дощі, місцями з грозами.

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