На выходных большинство регионов Украины накроют ливни и грозы

В эти выходные в Украине ожидаются дожди с потеплением до 24 градусов.

В ближайшие выходные в Украине прогнозируется преимущественно дождливая погода, с возможными потеплением до 24 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На западе страны будет дождливо местами, а на Закарпатье ожидаются сильные ливни с грозами. Другие регионы Украины также могут подвергнуться дождям в течение дня.

Исключением станут южные области и Винницкая область, где прогнозируется солнечная погода.

18 мая температура воздуха в Украине будет колебаться от +18 до +24 градусов. В Киеве в субботу прогнозируются кратковременные дожди, а температура воздуха поднимется до +23 градусов.

В воскресенье, 19 мая, ожидается теплая погода с температурой от +20 до +24 градусов. В большинстве регионов, за исключением юга, возможны кратковременные дожди, местами с грозами.

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