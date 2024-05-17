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Совет Европы принял первую конвенцию о защите прав человека и демократии в условиях развития искусственного интеллекта

13:52, 17 мая 2024
Конвенция охватывает все аспекты применения и рисков, связанных с применением искусственного интеллекта в контексте соблюдения прав человека, уважения демократических стандартов и верховенства права.
Совет Европы принял первую конвенцию о защите прав человека и демократии в условиях развития искусственного интеллекта
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Совет Европы сообщил, что принял первое юридически обязывающее соглашение – Рамочную конвенцию об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права.

Конвенция охватывает все аспекты применения и рисков, связанных с применением искусственного интеллекта в контексте соблюдения прав человека, уважения демократических стандартов и верховенства права. Документ открыт для присоединения странам за пределами Европы.

Отмечается, что документ два года разрабатывался специальным межправительственным комитетом, в котором были представлены также 11 стран, не участвующих в Совете Европы, и представители бизнеса и гражданского общества.

Конвенция включает использование инструментов искусственного интеллекта в государственной и негосударственной сферах.

Сторонам конвенции предлагают два способа регулирования использования ИИ в частном секторе: через прямое обязательство соблюдать положения настоящей конвенции или по требованию принимать «другие меры» для ее соблюдения и руководствуясь национальным законодательством.

Стороны должны будут принимать меры для выявления, предотвращения и уменьшения возможных рисков, связанных с технологиями ИИ, и рассмотреть ограничения или запреты в тех случаях, когда использование технологий будет представлять риски для соблюдения стандартов прав человека.

Также страны, которые присоединятся к конвенции, должны будут позаботиться о законодательной защите лиц, права которых будут нарушены через технологии ИИ, и процедурные предохранители как предупреждение лиц о том, что они взаимодействуют с искусственным интеллектом.

Конвенция требует предусмотреть предохранители от злоупотребления ИИ для подрыва демократических институтов и процессов. В то же время, страны не должны будут соблюдать требования конвенции в деятельности, связанной с защитой нацбезопасности, но должны позаботиться, что такое использование технологии не нарушает международного права.

Конвенция не будет применяться в вопросах национальной обороны и исследовательской деятельности, за исключением случаев, когда тестирование систем ИИ потенциально может создавать риски для прав человека, демократии и верховенства права.

Страны-участники должны будут учредить независимый механизм для надзора за соблюдением положений конвенции. Рамочную конвенцию откроют для подписания 5 сентября 2024 г. в Вильнюсе на конференции министров юстиции.

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