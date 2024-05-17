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Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

18:57, 17 травня 2024
Поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді.
Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу
Фото: facebook.com/K2Ukraine
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Вже у цю суботу, 18 травня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик проведе бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). 

Транслятором поєдинку на території України став медіасервіс MEGOGO.

Подивитися бій можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт".

Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на власному каналі "MEGOGO Гонг" та на окремому поп-ап-каналі у розділі "Телебачення", який з'явиться на сервісі у день події.

Вечір боксу традиційно розпочнеться з андеркарда, який триватиме кілька годин. Вихід на ринг двох чемпіонів очікується після опівночі (за київським часом).

Переможець бою Усик – Ф’юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті. 

Нагадаємо, що у лютому поєдинок Усика і Ф'юрі відкладали через травму Ф'юрі. 

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