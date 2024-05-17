Фицо находится между жизнью и смертью, — Орбан

Виктор Орбан заявил, что Венгрия молимся за Роберта Фицо и болеет за Словакию.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его словацкий коллега Роберт Фицо находится «между жизнью и смертью», передает Reuters.

«Мы молимся за премьер-министра и болеем за Словакию. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Роберт Фицо находится между жизнью и смертью», – заявил он.

Орбан подчеркнул, что даже если Фицо выздоровеет, он не сможет работать в течение нескольких месяцев – в критический момент накануне выборов в Европейский парламент, которые должны состояться в начале следующего месяца.

«Нас ждут выборы, которые определят не только членов Европейского парламента, но вместе с выборами в США могут определить ход войны и мира в Европе. В этой ситуации нам были бы очень нужны Роберт Фицо и промирная Словакия», – добавил Орбан.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили во время стрельбы.

Также мы публиковали первое видео после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

Добавим, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес операцию после нападения. Сейчас он находится в больнице.

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