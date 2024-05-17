Мобільний застосунок Резерв+ допоможе громадянам оновити особисті дані.

Міністерство оборони України повідомило, що з 18 травня запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.

«Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних», - повідомили у пресслужбі відомства.

У міністерстві розповіли, що кожен зможе побачити власну інформацію після оновлення даних у застосунку з реєстру Оберіг.

Окрім цього, оновити дані можна оффлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

У Міноборони зазначили, що якщо громадянин оновлюватиме дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Нагадаємо, що у Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки і буде видно, якщо людина не оновила дані.

Також «Судово-юридична газета» писала, що закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

А ще Федір Веніславський заявив, що ТЦК зможе викликати громадян, які оновили дані, через електронний кабінет на певний час, аби ті зручно пройшли ВЛК.

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