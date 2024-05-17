Правозахисники в Нігерії виступили проти масової церемонії одруження 100 дівчат-сиріт

Автор петиції пообіцяв виплатити посаг женихам за скасування примусових одружень.

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У Нігерії правозахисники оприлюднили петицію з вимогою зупинити масову церемонію одруження 100 дівчат та молодих жінок, що викликала хвилю обурення у країні. Про це повідомляє The Guardian.

Автором ініціативи виступив Абдулмалік Саркіндаджі, спікер національних зборів у переважно мусульманській частині країни. Міністерка у справах жінок Нігерії Уджу Кеннеді-Оханеньє різко розкритикувала цей план. Вона заявила про намір домагатися судової заборони на проведення церемонії наступного тижня та наполягає на перевірці, чи серед дівчат є неповнолітні.

Саркіндаджі зазначив, що дівчата та молоді жінки є сиротами, чиї батьки загинули під час нападів банд на півночі Нігерії. Він пообіцяв виплатити посаг женихам.

«Ми вимагаємо негайних дій, щоб припинити пропоновані примусові шлюби, а натомість запровадити заходи, які дадуть цим дівчатам можливість вести гідне та повноцінне життя», — заявили активісти. Вони висловили стурбованість щодо можливого примусу дівчат до шлюбів через фінансові вигоди та потенційного неповнолітнього віку деяких з них.

Саркіндаджі та Форум імамів Нігеру наполягають, що церемонія відбудеться 24 травня і що дівчата не є неповнолітніми. Дитячі шлюби є поширеними на переважно мусульманському півночі Нігерії, де рівень бідності вищий, ніж на християнському півдні. За федеральним законодавством шлюбний вік становить 18 років, але штати мають право встановлювати власний вік для одруження.

Законодавчий шлюбний вік у штаті Нігер також становить 18 років, однак, за законами шаріату, дівчина може вийти заміж після досягнення статевої зрілості. Після зустрічі в середу Форум імамів заявив про намір подати позов проти Кеннеді-Оханеньє, якщо вона не відкличе свої заяви про неповнолітність дівчат, повідомив секретар форуму Умар-Фарук Абдуллахі в ефірі місцевого телебачення.

«Ми дали міністру сім днів, щоб відкликати свою заяву, яку вона використала проти нас, проти нашого спікера, проти мусульманської громади… що ми хочемо змусити їх одружитися, а діти неповнолітні», — сказав Абдуллахі.

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