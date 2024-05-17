Українцям потрібно готуватись до відключень світла і влітку, — попередили в YASNO

Відключення світла збережуться, коли прийде спека, і споживання зростатиме.

Українцям потрібно готуватись до відключень світла і влітку. Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Відключення світла влітку в той чи інший спосіб збережуться. Коли прийде спека, наше споживання буде зростати тому, що вмикаються кондиціонери, і дефіцит може бути більшим. Все залежить від кількості генерації, яку ми зможемо відновити після обстрілів. Тобто треба готуватися жити з відключеннями», - наголосив Коваленко.

Він додав, що буде добре, якщо відключення світла будуть планові, за графіком, щоб люди та підприємства могли планувати своє життя та діяльність.

«Буде гірше, якщо відключення будуть екстрені. Коли виникає дефіцит і Укренерго досить спонтанно доводить про це й за три хвилини вимикаються локальні мережі», - зауважив Коваленко.

Нагадаємо, у Києві тепер у разі застосування графіків відключення світла буде шість груп споживачів, а не три, як було раніше.

Крім того, у сервісі «Київ Цифровий» сповіщатимуть киян про відключення електроенергії у випадку застосування графіків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.