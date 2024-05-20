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В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции проехал на запрещающий сигнал светофора: видео

14:02, 20 мая 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя, который на глазах у полиции проехал на запрещающий сигнал светофора: видео
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В Подольском районе Киева наказали водителя автомобиля Hyundai, который нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили авто, провели с водителем профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала — запрещают движение.

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