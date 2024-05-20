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У Києві покарали водія, який на очах у поліції проїхав на заборонний сигнал світлофора: відео

14:02, 20 травня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія, який на очах у поліції проїхав на заборонний сигнал світлофора: відео
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У Подільському районі Києва покарали водія автомобіля Hyundai, який порушив правила дорожнього руху, проїхавши на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили авто, провели з керманичем профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, червоний сигнал світлофора, зокрема миготливий, або два червоні миготливі сигнали — забороняють рух.

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