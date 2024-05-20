В Тисі за 10 метрів від румунського берега виявили тіло потопельника

У річці виявили тіло чоловіка за 10 метрів від румунського берега Тиси.

Джерело фото: ДПСУ

На кордоні з Румунією виявили тіло людини без ознак життя у річці Тисі. Про інцидент прикордонників відділу «Тячів» Мукачівського загону повідомили співробітники прикордонної поліції Румунії.

Як сказано у повідомленні ДПСУ, потопельника виявили за 10 метрів від румунського берега Тиси під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово (Україна) та Кимпулунг-ла-Тіса (Румунія).

Лише нещодавно у Держприкордонслужбі повідомляли, що румунські прикордонники знайшли тіло чоловіка у Тисі.

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