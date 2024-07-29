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Чи перевіряють оновлення даних у військовозобов’язаних жінок на кордоні: у ДПСУ відповіли

13:56, 29 липня 2024
У ДПСУ зазначили, що військовозобов'язані жінки не обмежені в праві перетину кордону.
Чи перевіряють оновлення даних у військовозобов’язаних жінок на кордоні: у ДПСУ відповіли
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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Речника ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не перевірятимуть у військовозобов'язаних жінок оновлення даних. Вони мають право перетину кордону. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків - громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи не перевірятимуть у жінок оновлення даних в ТЦК, Демченко заявив: «Саме так. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов'язково Державно прикордонна служба про це зазначить».

Нагадаємо, деякі українки є військовозобов'язаними і, згідно з законом про мобілізацію, мали оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 

Раніше ми писали, що жінки певних спеціальностей, переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ.

Також повідомлялося, що Кабмін виключив норму, за якою жінки-медики, які не стоять на обліку в ТЦК, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані.

Крім того, ми писали, що суд ухвалив перший вирок жінці-медсестрі за ухилення від військового обліку після попередження ТЦК.

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